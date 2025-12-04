El local Café Colonial, ubicado en el jirón Puno N°482, cerca de la Plaza de la Constitución, fue clausurado temporalmente por la Oficina de Ejecución Coactiva tras constatarse que no contaba con el certificado ITSE durante una inspección de la Oficina de Defensa Civil de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

El abogado Javier de la Cruz, ejecutor coactivo de la comuna, explicó que la medida es de carácter temporal y que se levantará una vez que los administradores regularicen la documentación pendiente.

Este no es el primer incidente del local. Anteriormente, el Café Colonial fue multado con 33.26 UIT (S/177,941) por Indecopi, luego de comprobarse un acto de discriminación contra una madre y su bebé.