Electrocentro anunció que este martes 02 de diciembre se suspenderá el servicio eléctrico en el anexo Saños Chaupi, en El Tambo, debido a trabajos de mantenimiento preventivo destinados a mejorar la confiabilidad del suministro. El corte está programado entre las 9:00 a.m. y 2:00 p.m.

La interrupción alcanzará a las empresas Cerámicos Unión S.A.C. y AG Terra SR de Huanca S.A.C., además de usuarios ubicados en las calles César Vallejo, Las Palmas, pasajes José Olaya, Los Cipreces, Dulce Alegre, Víctor Véliz, Los Ángeles, Los Eucaliptos, la avenida 26 de Julio y vías transversales.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Revocan libertad y ordenan internamiento de albañil investigado por tocamientos

La empresa exhortó a los clientes que utilicen grupos electrógenos a seguir las medidas de seguridad, y pidió a la población tomar precauciones durante el corte. Asimismo, recordó que los canales de atención permanecen operativos para consultas y reportes.