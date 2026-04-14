Dos presuntos delincuentes fueron detenidos en flagrancia cuando intentaban robar materiales de una vivienda en construcción ubicada en la cuadra 17 del jirón Arequipa, en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo.

La intervención se produjo gracias al patrullaje integrado que realizaban agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con vecinos de la zona, quienes alertaron sobre ruidos sospechosos en el inmueble.

Puerta violentada y materiales listos para ser sustraídos

A la llegada de los agentes policiales, se constató que la puerta metálica de un edificio de cinco pisos en construcción había sido violentada.

Del interior del inmueble salieron dos personas que fueron identificadas como Leoncio (61) y Raúl (43), quienes serían presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada “Los abre puertas de El Tambo”.

Tras comunicar el hecho al propietario del inmueble, se verificó que cerca del ingreso se encontraban ocho cajas de cerámica tipo porcelanato, cuyo valor bordearía los S/ 500, aparentemente listas para ser retiradas.

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Detenidos por presunto hurto agravado

Los dos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron detenidos por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

Las autoridades señalaron que el caso continuará bajo investigación para determinar si los intervenidos están vinculados a otros hechos delictivos registrados en la zona.

Vecinos refuerzan vigilancia en la zona

Tras el incidente, las juntas vecinales del distrito de El Tambo informaron que continuarán reforzando los patrullajes nocturnos en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de prevenir nuevos delitos en áreas residenciales.

La colaboración entre vecinos y autoridades ha sido clave en este caso, permitiendo una rápida respuesta policial y la detención de los sospechosos.

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