Una estudiante de 19 años denunció haber sido agredida por su expareja durante la noche del viernes en los exteriores de un establecimiento de Huancayo. La joven sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo y actualmente permanece inmovilizada, según informó su familia.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, estudia el segundo semestre de Cosmiatría y había acudido con sus compañeras a un establecimiento para celebrar el cumpleaños de una amiga.

De acuerdo con el testimonio de Liliana Cárdenas, tía de la joven, su expareja, un hombre de 21 años, llegó hasta el lugar y la habría atacado con golpes y patadas. Personas que presenciaron la agresión intervinieron para auxiliarla y retuvieron al denunciado hasta la intervención correspondiente.

Familia denuncia que joven recibía amenazas de muerte

Cárdenas aseguró que la familia desconocía que la estudiante presuntamente venía siendo víctima de hostigamiento y amenazas después de terminar la relación.

“No sabíamos que él la amenazaba con matarla. Le decía: ‘Te voy a matar [...] si no quieres regresar conmigo’”, relató la tía.

Según la versión familiar, las amenazas buscaban que la joven retomara la relación con el denunciado. Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser verificadas durante la investigación.

La familia también sostiene que existen grabaciones de cámaras de seguridad del establecimiento que podrían contribuir a esclarecer cómo se produjo la agresión.

Estudiante sufrió fractura y permanece inmovilizada

Producto de la agresión denunciada, la universitaria sufrió una fractura expuesta en el tobillo izquierdo, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares.

La joven permanece inmovilizada y recibe medicación para controlar el dolor. Debido a su condición, actualmente no puede asistir a sus actividades académicas.

Sus familiares señalaron que la estudiante también se encuentra afectada emocionalmente por lo ocurrido y manifestaron temor ante las presuntas amenazas que habría recibido anteriormente.

Familia cuestiona liberación del denunciado

Según los familiares, el hombre fue inicialmente intervenido y permaneció aproximadamente 48 horas en una dependencia policial, pero posteriormente recuperó su libertad.

La familia cuestionó el avance de las diligencias y sostuvo que algunas actuaciones no se habrían realizado debido a que el denunciado no contaba en ese momento con un abogado de oficio.

Asimismo, reclama que se incorporen y evalúen las imágenes de las cámaras de seguridad que, según afirma, fueron presentadas como parte de las evidencias.

Los familiares han solicitado garantías para proteger la integridad de la estudiante mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

Hasta la información proporcionada para esta nota, no se cuenta con la versión del denunciado ni con un pronunciamiento de la Policía o del Ministerio Público sobre su situación jurídica y la tipificación fiscal del caso.