En Junín, el 59,2 % de las mujeres de 15 a 49 años que alguna vez tuvieron pareja ha sufrido algún tipo de violencia ejercida por ella, una proporción que supera en 7,2 puntos porcentuales el promedio nacional de 52 %, según información de Warmi Ñan.

La magnitud del problema también se refleja en las atenciones brindadas durante este año. Entre enero y mayo de 2026, los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) atendieron 2.884 casos de violencia en la región.

Esto representa un promedio de 577 atenciones mensuales. En todo 2025 se registraron 7.212 casos, equivalentes a aproximadamente 601 por mes.

Mujeres representan más del 82 % de víctimas atendidas

De los casos registrados entre enero y mayo de 2026, el 82,3 % de las víctimas fueron mujeres y el 17,7 % hombres.

La distribución es similar a la registrada en 2025, cuando las mujeres representaron el 82,8 % de las víctimas atendidas y los hombres, el 17,2 %.

Por tipo de violencia, la psicológica concentra el 42 % de los casos de 2026, seguida de la violencia física con 39,3 %, la sexual con 18,4 % y la económica con 0,4 %.

Violencia psicológica concentra la mayor cantidad de casos

El coordinador del Centro Emergencia Mujer y Familia de Huancayo, Carlos Soto Zavala, señaló que en los últimos años se ha observado un cambio en las modalidades que llegan con mayor frecuencia a los servicios de atención.

“Algunos agresores han cambiado sus formas de actuar porque creen que el maltrato psicológico es más difícil de demostrar al no dejar lesiones visibles”, explicó.

El funcionario precisó, sin embargo, que existen profesionales especializados que pueden evaluar el daño psicológico ocasionado a las víctimas.

En 2025, la violencia psicológica representó el 42,5 % de las atenciones y la física el 36,9 %. Para 2026, aunque la psicológica continúa en primer lugar, la participación de los casos de violencia física aumentó hasta el 39,3 %.

Casi cuatro de cada diez víctimas son menores de edad

Otro indicador que genera preocupación corresponde a la edad de las víctimas. Entre enero y mayo de este año, el 38,8 % de las personas atendidas por los CEM tenía menos de 18 años.

La proporción fue incluso mayor entre las atenciones del Servicio de Atención Rural (SAR): de 147 casos registrados, el 53,1 % correspondió a menores de edad.

Río Tambo registró 56 de estas atenciones y Tarma, 34, según los datos proporcionados.

Huancayo concentra más de mil casos

Huancayo concentra la mayor cantidad de atenciones por violencia en Junín, con 1.000 casos registrados hasta mayo de 2026.

La cifra equivale al 34,7 % del total regional durante los primeros cinco meses del año. En todo 2025, la provincia había registrado 2.127 casos.

La Línea 100 también recibió 2.098 consultas procedentes de Junín entre enero y mayo, de las cuales el 70,3 % correspondió a mujeres.

En este servicio, la violencia física fue el principal motivo de consulta, con 34,6 %, seguida de la psicológica, con 29,6 %.

Cinco casos con características de feminicidio hasta junio

Los registros proporcionados señalan que hasta junio de 2026 se contabilizaron cinco casos con características de feminicidio en Junín.

Durante 2025 se registraron 12 casos con características de feminicidio y 13 tentativas, de acuerdo con la información disponible.

Soto Zavala también indicó que, en Huancayo, entre dos y tres de cada diez mujeres abandonan el proceso legal después de presentar una denuncia.

El funcionario recordó que la violencia no se limita a las agresiones físicas y que las modalidades psicológica, sexual y económica también requieren atención e intervención.