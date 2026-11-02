Un estudiante universitario murió tras recibir una puñalada durante un asalto registrado en las celebraciones de Halloween, en inmediaciones del Parque de la Identidad Huanca, en la ciudad de Huancayo, región Junín.

La víctima fue identificada como Kenny David Mayta Poma, de 20 años, quien intentó recuperar un teléfono celular iPhone que tres delincuentes habían arrebatado a su acompañante, identificada con las iniciales Flor G. M.

Los sujetos aprovechaban el uso de disfraces y máscaras durante Halloween para ocultar sus rostros. Luego de apoderarse del teléfono, escaparon del lugar, pero fueron perseguidos por el universitario.

Joven intentó recuperar celular robado y recibió una puñalada

De acuerdo con el testimonio proporcionado a la Policía, el ataque ocurrió cuando Kenny y su acompañante se encontraban frente al Parque de la Identidad.

Tres sujetos se acercaron a la joven y uno de ellos le arrebató su teléfono celular. Posteriormente, el aparato fue entregado a otro integrante del grupo, mientras los involucrados emprendían la fuga.

Al observar lo ocurrido, Kenny comenzó a perseguir a los presuntos delincuentes e incluso lanzó una botella de plástico hacia uno de ellos.

En esas circunstancias, uno de los atacantes utilizó un arma blanca y le propinó una puñalada en el tórax. Tras la agresión, los sujetos escaparon sin ser identificados.

Universitario falleció en el Hospital Daniel Alcides Carrión

El joven fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo, debido a la gravedad de la lesión.

Según el reporte policial, Kenny ingresó inconsciente al establecimiento de salud y presentaba una herida punzocortante en la región torácica.

Pese a los esfuerzos por auxiliarlo, se confirmó su fallecimiento. El hecho fue comunicado a los agentes policiales destacados en el hospital para el inicio de las diligencias correspondientes.

Estudiante cursaba una carrera universitaria y trabajaba para pagar sus estudios

Una publicación de Huanca York Times señala que el joven estudiaba Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Continental y cursaba el octavo semestre de su carrera.

De acuerdo con ese medio, el estudiante también trabajaba para financiar su formación académica y ayudar económicamente a su familia.

El reporte indica que había participado en una reunión por Halloween con compañeros y regresaba a su habitación alquilada en el barrio de San Antonio cuando ocurrió el ataque. Sin embargo, existen diferencias entre los medios respecto de su nombre completo, edad y algunas circunstancias del asalto, por lo que estos datos requieren corroboración oficial.

Policía busca a los responsables del asesinato en el Parque de la Identidad

Los efectivos de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron las diligencias para identificar y localizar a los responsables del ataque.

El testimonio de la acompañante constituye uno de los elementos iniciales para reconstruir cómo ocurrió el robo y la posterior agresión contra el universitario.