“El trabajo infantil está prohibido, pero existen 200 niños que trabajan. Nosotros los acogemos y apoyamos con sus tareas, capacitación y esparcimiento para aliviar de alguna manera la crisis en la que está inmerso nuestro país por la falta de educación y planificación familiar de los padres”, declaró Quispe, quien invocó a las familias a garantizar el derecho de los niños a crecer en hogares seguros.

Durante esta semana, se recordó a la ciudadanía la obligación de garantizar a los niños acceso a alimentación, salud y educación como pilares básicos de su desarrollo.

