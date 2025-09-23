La Defensoría del Pueblo instó a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier acto de racismo o discriminación, señalando que existen diversas instancias a las que se puede acudir según el lugar en que ocurran estos hechos.

El pronunciamiento se conoció luego de que se difundiera un video en redes sociales donde una usuaria del Metropolitano lanzaba expresiones racistas contra otros pasajeros. Las imágenes provocaron indignación generalizada y rechazo a este tipo de conductas.

“Lo que tenemos que hacer es inmediatamente posterior a ello (acto racista) presentar una denuncia, a efectos de poder trasladar toda la información que nosotros tenemos y luego darle el seguimiento respectivo”, explicó Carlos Fernández, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

Según la institución, los hechos en la vía pública o en el transporte deben denunciarse en comisarías o fiscalías, en espacios de consumo ante Indecopi y en casos municipales a las autoridades locales. Con ello, se busca reforzar las medidas contra la discriminación y proteger los derechos de todas las personas.