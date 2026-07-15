Los conocidos como “tenderos”, personas que presuntamente sustraen productos de establecimientos comerciales simulando ser clientes, continúan siendo una modalidad delictiva frecuente en Huancayo y distritos aledaños. De acuerdo con información policial, más de 30 presuntos implicados fueron detenidos durante los primeros seis meses del 2026, mientras que en todo el 2025 se registraron 50 capturas por este tipo de ilícito.

Las intervenciones se realizaron en supermercados, tiendas comerciales y farmacias, donde los sospechosos ocultaban diversos productos antes de intentar abandonar los locales sin efectuar el pago.

Ocultan productos en coches de bebé, carteras y mochilas

Según las investigaciones policiales, los presuntos “tenderos” utilizan distintas estrategias para evitar ser descubiertos. Entre los objetos empleados para esconder la mercadería figuran coches de bebé, carteras, bolsos con doble fondo o recubiertos con aluminio, mochilas de gran tamaño e incluso tubos de espuma.

Los productos sustraídos suelen ser prendas de vestir, víveres, bebidas alcohólicas, artículos de higiene personal, pañales, peluches y otros bienes de fácil comercialización.

Las autoridades señalaron que los implicados recorren los establecimientos durante varios minutos, seleccionan los artículos y los ocultan entre sus pertenencias antes de intentar salir como si fueran compradores.

Cámaras de seguridad permiten detectar los hurtos

La Policía indicó que la mayoría de los casos son detectados gracias a las cámaras de videovigilancia de los establecimientos y a la vigilancia permanente del personal de ventas.

En una de las intervenciones más recientes fueron detenidos Luis Arana H. (33) y Gianella García H. (22), investigados por el presunto delito de hurto agravado.

De acuerdo con la investigación, ambos habrían intentado sustraer productos alimenticios, prendas de vestir y accesorios valorizados en S/ 440, siendo intervenidos cuando pretendían abandonar el establecimiento sin cancelar la mercadería.

Hallan celulares reportados como robados

Durante la intervención, los agentes también incautaron dos teléfonos celulares reportados como robados, los cuales quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La pareja se encontraba acompañada de su hija de cuatro años, por lo que la Policía comunicó el hecho a la Fiscalía de Familia, conforme a los protocolos establecidos.

Según información policial, la mayoría de las personas intervenidas por esta modalidad delictiva tiene entre 18 y 35 años.