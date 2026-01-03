Una intervención inopinada de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo derivó en una multa de S/ 2 675 contra el restaurante Chinawok, ubicado en el centro comercial Real Plaza, tras una denuncia ciudadana por presunto riesgo sanitario.
Durante la inspección, los fiscalizadores no hallaron cucarachas ni indicios de plagas, como señalaba la denuncia inicial; sin embargo, detectaron el uso de productos con registros sanitarios que no correspondían a los alimentos ofrecidos, así como deficiencias en la limpieza de instalaciones eléctricas.
Ante estas observaciones, consideradas de riesgo para la salubridad, se procedió a aplicar la sanción económica y se exhortó al establecimiento a subsanar las faltas encontradas.
La comuna provincial informó que continuará realizando operativos inopinados en locales de expendio de alimentos para proteger la salud de la población.