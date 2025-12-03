Un obrero de construcción civil identificado como Jhonn Wilber Choque Olivo (40) falleció esta tarde luego de resultar herido por un proyectil en inmediaciones del puente Comuneros Dos, en La Rivera, Huancayo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas de este miércoles.

La Policía detuvo a Cristian Manzanera García (42), quien es investigado por el presunto delito de homicidio por arma de fuego. El intervenido cuenta con licencia electrónica de uso de armas y tenía en su poder una pistola marca Taurus, la cual fue incautada.

La víctima fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento. La División de Orden Público y Seguridad de Huancayo, bajo supervisión del Ministerio Público, continúa las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.