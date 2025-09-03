El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo inició investigación preliminar por el deceso de Ermelinda Genoveva Lázaro Huamán (55), hallada sin vida en una choza de madera y calamina ubicada en el sector “Miluyo”, distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.

El fiscal provincial Andreey Ortega Vásquez indicó que se realizan diligencias urgentes como la declaración de los familiares, el propietario de la choza y posibles testigos, además de la necropsia de ley a cargo de la Unidad Médico Legal III Huancayo y las pericias criminalísticas correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio que dejó en cenizas almacén de Huancayo empezó con quema de pastizal

De acuerdo con la declaración de los hijos de la víctima, el principal sospechoso sería su pareja, Fortunato Soto Toralba (81), a quien señalaron como presunto autor del hecho. Los familiares indicaron que el hombre mantenía constantes celos hacia Ermelinda y la habría sacado de su casa en Huayucachi bajo engaños. Actualmente, Soto se encuentra no habido.