Un sujeto identificado como Jimmy Omar Pillco Cueva (44) fue condenado a un año y siete meses de prisión efectiva tras ser hallado culpable de agredir violentamente a su conviviente de 24 años, en un hecho ocurrido el 24 de mayo de 2024 en el centro de Huancayo.

Según la investigación del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, Pillco atacó a la joven por celos, golpeándola en el rostro con cachetadas y puñetes hasta dejarla inconsciente, además de insultarla y amenazarla de muerte. El hecho ocurrió en el cuarto que compartían, luego de consumir bebidas alcohólicas.

El fiscal provincial Andreey Ortega Vásquez presentó pruebas que confirmaron la agresión física y demostraron la responsabilidad penal del acusado. Tras la audiencia, el Primer Juzgado Penal Unipersonal Subespecializado en Violencia Familiar de Huancayo dictó la condena de prisión efectiva.

Cabe precisar que Pillco Cueva ya se encontraba bajo prisión preventiva desde julio de 2024, tras ser detenido en flagrancia por efectivos de la Comisaría de Familia de Huancayo, luego de la denuncia presentada por la víctima.