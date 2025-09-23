La popular cafetería Starbucks, ubicada en el centro comercial Mall Plaza de Huancayo, fue sancionada con más de 5 mil soles tras una intervención de la Unidad de Bromatología de la municipalidad, luego de que un ciudadano denunciara a través del aplicativo Alerta Wanka la venta de un producto en mal estado.

Durante la inspección, los fiscalizadores hallaron productos que no contaban con la serigrafía del registro sanitario en sus envases, requisito obligatorio para garantizar su origen y trazabilidad. Aunque los representantes de la franquicia afirmaron que la información estaba en su sistema, no pudieron demostrarlo.

TE PUEDE INTERESAR: Padres bloquean ingresos al Gobierno Regional de Junín exigiendo nueva escuela (VIDEO)

La municipalidad impuso una multa equivalente al 100% de una UIT (S/5,350) y decomisó parte de los productos observados para analizarlos en laboratorio.