La popular cafetería Starbucks, ubicada en el centro comercial Mall Plaza de Huancayo, fue sancionada con más de 5 mil soles tras una intervención de la Unidad de Bromatología de la municipalidad, luego de que un ciudadano denunciara a través del aplicativo Alerta Wanka la venta de un producto en mal estado.
MIRA ESTO: Huancayo: Obra del nuevo hospital El Carmen se estanca en 38% pese a que ya se invirtieron S/360 millones
Durante la inspección, los fiscalizadores hallaron productos que no contaban con la serigrafía del registro sanitario en sus envases, requisito obligatorio para garantizar su origen y trazabilidad. Aunque los representantes de la franquicia afirmaron que la información estaba en su sistema, no pudieron demostrarlo.
TE PUEDE INTERESAR: Padres bloquean ingresos al Gobierno Regional de Junín exigiendo nueva escuela (VIDEO)
La municipalidad impuso una multa equivalente al 100% de una UIT (S/5,350) y decomisó parte de los productos observados para analizarlos en laboratorio.