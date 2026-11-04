El incremento de los precios de los combustibles, el gas doméstico y los alimentos de primera necesidad continúa afectando la economía de las familias de Huancayo. Los comerciantes del mercado Modelo reportan mayores gastos para preparar sus productos, mientras los transportistas de carga advierten que el costo de los fletes podría aumentar en las próximas semanas.

El director departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Junín, Jhon Zumaeta Delgado, informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Huancayo aumentó 0,34% en octubre de 2026, mientras que la variación acumulada entre enero y octubre llegó al 4,72%.

“Cuando suben los combustibles sube todo”, señaló el funcionario al explicar cómo el incremento de los costos del transporte y la distribución puede trasladarse a los precios de los productos que consumen las familias.

Gasolina, diésel y gas doméstico registran nuevos incrementos

Según las cifras difundidas por la oficina departamental del INEI, durante octubre el precio de la gasolina aumentó 4,1%, mientras que el petróleo diésel subió 3,5% y el gas licuado de petróleo (GLP) para vehículos registró un incremento de 0,5%.

El alza también alcanzó a los servicios de transporte. Los pasajes en taxi aumentaron 1,6%, mientras que las tarifas de ómnibus y microbuses se incrementaron 0,6%.

En el caso del gas doméstico, el aumento mensual fue de 2%, lo que representa un gasto adicional para los hogares y los pequeños negocios dedicados a la preparación y venta de alimentos.

Transportistas advierten que fletes podrían subir de S/110 a S/150

El presidente de los transportistas de mercancías del centro, Juan Carlos Lagos Damián, advirtió que las empresas del sector evalúan incrementar sus tarifas de transporte de carga ante el encarecimiento de los combustibles.

“Si antes se pagaba 110 soles por tonelada, ahora el costo subirá a 150 soles. Esto puede generar un incremento mayor en los productos de primera necesidad”, indicó el dirigente.

De concretarse el ajuste anunciado, el flete registraría un incremento de S/40 por tonelada, equivalente al 36,4% respecto del precio anterior.

Los transportistas también cuestionaron el alcance del subsidio a los combustibles implementado por el Gobierno central. Según sus representantes, el beneficio apenas habría compensado alrededor del 1% de sus costos, estimación que requiere corroboración con información oficial.

Comerciantes del mercado Modelo dejan de preparar menús por altos costos

El incremento de los precios también afecta directamente a los negocios de comida del mercado Modelo de Huancayo, donde algunos comerciantes aseguran que mantener el precio de S/10 por menú resulta cada vez más difícil.

Aquilina Oré Dávila, comerciante del puesto 512, conocido como “La Bolichera”, explicó que el encarecimiento del pescado y el gas ha reducido sus márgenes de ganancia.

“Antes el pescado costaba 7 a 8 soles, ahora el kilo de bonito está a 20 soles y el jurel a 18 soles”, manifestó.

La comerciante agregó que el balón de gas, que anteriormente compraba a S/45, ahora le cuesta S/52. Esta diferencia representa un aumento de S/7 por unidad.

Según explicó, los comensales no suelen pagar más de S/10 por un menú marino, lo que dificulta cubrir los gastos de preparación y mantener la actividad comercial.

Restaurantes gastan más de S/200 semanales solo en gas

Una situación similar enfrenta María Córdova Broncano, responsable del restaurante “La Chinita”, ubicado también en el mercado Modelo.

La comerciante señaló que utiliza cuatro balones de gas por semana, lo que representa actualmente un gasto superior a S/200 únicamente en combustible.

Ante el aumento de los costos de los insumos, decidió suspender temporalmente la preparación del menú diario, pues considera que venderlo a S/10 ya no le permite recuperar su inversión.

Córdova Broncano indicó que la arveja llegó a venderse a S/8 por kilo y la zanahoria a S/5. Durante la jornada, varios puestos de venta de comida permanecieron cerrados, según los testimonios recogidos en el centro de abastos.

Arveja subió 42,7% y papa blanca 21,8% en Huancayo

El director departamental del INEI informó que los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento de 1,09% durante octubre, convirtiéndose en uno de los principales componentes del aumento de los precios al consumidor.

Entre los productos con mayores variaciones destacan:

La arveja presentó el mayor incremento, con 42,7%, seguida de la verdura picada (32,1%), papa blanca (21,8%), zanahoria (18,3%) y azúcar rubia (9,4%).

Respecto al pescado, Zumaeta Delgado indicó que los mayores aumentos se registraron hasta septiembre. Aunque algunos productos disminuyeron de precio en octubre, los valores continuaron elevados en determinados mercados debido a las dificultades de abastecimiento asociadas a las condiciones climáticas.

¿Qué productos bajaron de precio en octubre?

No todos los artículos de la canasta familiar registraron aumentos. De acuerdo con los datos del INEI Junín, algunos alimentos y servicios presentaron reducciones durante octubre.

Entre ellos figuran la cebolla china, mango, pepinillo, huevos de gallina, liza, bonito, papaya y menudencia de pollo. También se registró una disminución en los precios de servicios de telefonía móvil.

Sin embargo, estas reducciones no evitaron que el índice general de precios de Huancayo terminara el mes con una variación positiva de 0,34%.

El informe nacional del INEI también señaló que el incremento de los precios de alimentos y combustibles estuvo asociado a factores climáticos y mayores costos logísticos. A nivel nacional, la inflación de octubre alcanzó 0,56%, una variación superior a la registrada en Huancayo.