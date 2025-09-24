Un presunto delincuente fue detenido la madrugada de ayer tras arrebatarle el celular a una joven en los exteriores de la discoteca Mister Juerga, ubicada en la cuadra 10 del Jr. San Martín, en pleno centro de Huancayo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 a.m., cuando Miriam Chávez esperaba movilidad a la salida del local nocturno. De pronto, un sujeto le quitó su equipo y escapó corriendo por la vía pública.

Un taxista que presenció el robo inició una persecución y logró reducir al individuo a pocos metros del lugar. En ese momento, personal de Serenazgo, que patrullaba la zona, llegó para intervenir al sujeto, quien tenía el celular de la víctima a escasos centímetros de su posición.

TE PUEDE INTERESAR: Junín logra récord, más de 130 atletas van a la nacional de los Juegos Deportivos Escolares

Tras ser identificado por la agraviada, el intervenido fue puesto a disposición de la Policía en la comisaría del sector para continuar con las diligencias de ley.