Un trabajador identificado como Mario Ortega Osorio (62) falleció luego de sufrir una descompensación mientras consumía un caldo de cordero en una juguería ubicada en el jirón San Francisco N.° 396, cerca del mercado Ráez Patiño, en Huancayo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana. Según testigos, el comensal se levantó repentinamente y, segundos después, se desplomó dentro del establecimiento.

La propietaria del local salió en busca de ayuda, mientras vecinos y comerciantes alertaban a las autoridades.

Nadie pudo socorrerlo

Personal del SAMU confirmó el fallecimiento

Al lugar acudieron agentes del Serenazgo de Huancayo y un efectivo policial, quienes solicitaron la intervención del personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Sin embargo, los profesionales de salud solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público y efectivos policiales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver, en presencia de familiares que llegaron hasta el establecimiento.

Una comerciante de la zona relató que la propietaria del negocio salió visiblemente desesperada tras lo ocurrido. “La dueña del restaurante salía una y otra vez desesperada, pero no pedía auxilio, sino hubiéramos corrido a ayudar”, comentó.

Investigan un presunto atragantamiento

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, Mario Ortega Osorio habría sufrido una obstrucción de las vías respiratorias, presuntamente causada por un trozo de alimento, lo que habría provocado su fallecimiento. No obstante, la causa exacta de la muerte será determinada por las diligencias e investigaciones correspondientes.

Familiares y amigos lamentaron el fallecimiento del trabajador, quien se desempeñaba como vidriero y también realizaba labores de construcción en las provincias de Jauja y Huancayo.

A través de mensajes en redes sociales, allegados destacaron su espíritu trabajador y recordaron su participación en las tradicionales festividades de carnavales en el distrito de Acolla, en la provincia de Jauja.