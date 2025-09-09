El Indecopi sancionó en primera instancia a Sport Huancayo y al Instituto Peruano del Deporte (IPD) tras comprobarse que no se garantizaron las medidas de seguridad durante un partido jugado el 11 de mayo de 2024 en el Estadio Huancayo, donde un espectador cayó desde la tribuna oriente, a más de 3.5 metros de altura, y sufrió graves lesiones.

El club Sport Huancayo fue multado con 161.17 UIT (S/ 862 227) por no implementar un plan de rescate, no activar el seguro frente al accidente, no garantizar la seguridad en la tribuna oriente —que carecía de barandas y señalización— y no brindar atención inmediata al herido, quien incluso debió costear su traslado en una ambulancia particular.

En tanto, el IPD, propietario del recinto deportivo, recibió una sanción de 15 UIT (S/ 80 282.50) por no asegurar condiciones adecuadas en la infraestructura. Además, el organismo deberá implementar sistemas de seguridad permanentes en el estadio.

La resolución incluye medidas correctivas: Sport Huancayo deberá devolver al afectado los gastos médicos y de traslado, mientras que el IPD tendrá que garantizar mejoras estructurales. Ambas entidades aún pueden apelar la decisión.