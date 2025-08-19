El joven Ángel Iván Vidal Velarde, de 19 años y natural de Satipo, región Junín, logró ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería. Su caso se hizo viral en redes sociales luego de conocerse que rindió el examen de admisión apenas dos días después de haber sido operado de apendicitis. Su historia despertó la admiración de miles de internautas, quienes lo felicitaron por su perseverancia.

Tras confirmarse su ingreso a la carrera de Ingeniería Civil, la UNI reconoció públicamente su esfuerzo y lo calificó como un ejemplo de superación y resiliencia. El joven también recibió innumerables mensajes de aliento de familiares, amigos y usuarios en distintas plataformas digitales.

Iván había viajado más de 12 horas desde Satipo hasta Lima para prepararse exclusivamente para el examen. Aunque sus padres le recomendaron no presentarse por su estado de salud, él insistió y rindió las tres pruebas de admisión. Su determinación lo convirtió en símbolo de constancia y disciplina para miles de postulantes en el país.