El anexo de Pumpunya en el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca región Junín, fue una de las zonas más afectadas tras el sismo de 5.1 de magnitud que sacudió al valle del Mantaro. Hasta el momento se habrían registrado al menos tres muertos, entre ellos un menor de 17 años identificado como Jeff O.U. También se han reportado al menos 11 heridos y varias casas caídas.

Hasta el lugar llegaron agentes de Serenazgo, la Policía Nacional, Bomberos y Ejército Peruano. La Dirección Regional de Salud movilizó dos ambulancias del SAMU con equipamiento completo y personal brigadista.

También se reportó la muerte de ganado vacuno aplastado por los escombros. Los distritos de Chupuro, Huacrapuquio y Tres de Diciembre son otros de los lugares afectados con el derrumbe de viviendas.

Más afectados

Según el informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se informó que los gobiernos locales reportaron que el movimiento sísmico fue percibido entre leve y moderado en los distritos de Chupaca, Ahuac, Chongos Bajo, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Yscos, San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre y Yanacancha.

El Ministerio de Energía y Minas informó que se registraron interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores de los distritos de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba.

En tanto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones reportó que no se registran afectaciones en la Red Vial Nacional ni en los servicios de telecomunicaciones.

Las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los gobiernos locales realizan el monitoreo permanente en sus jurisdicciones para hacer el registro preliminar de daños en viviendas, locales públicos, infraestructura de salud, educación, vías vecinales y ganadería.