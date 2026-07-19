“Voy a comprar mis zapatillas para seguir corriendo maratón”, dijo el niño Liam Eslava Ramos de 11 años, luego de recibir su premio y cuando le preguntaron que hará con los 700 soles que ganó en la maratón junior San Jorge 2026. Ayer fueron premiados 30 pequeños atletas, que lograron los 3 primeros puestos en sus categorías, de los más de 20 mil participantes.

La competencia se vivió con mucha emoción, los niños inscritos corrieron en diversas categorías desde los 9 años, cuya partida fue de Paseo La Breña con la calle Real, los niños de 10 corrieron desde el jirón Ayacucho.

Para los niños de 11 años la situación era más compleja, ya que la partida era de la avenida 13 de noviembre en El Tambo, y al pasar por el puente Centenario, la situación era complicada, ya que primero descendían y luego tenían que subir, lo que generó complicaciones para algunos competidores.

destaca. El maratonista y entrenador de campeones Raúl Pacheco, destacó que la maratón junior San Jorge es un semillero para la formación de nuevos atletas que en un futuro van a representar a Huancayo, a la región Junín y al Perú en competencias internacionales. Es por ello, que demandó a más empresas privadas a organizar una maratón para incentivar el atletismo en los niños.

Mencionó que prepararse para una maratón implica paciencia, entrenamiento, realizar trotes suaves. Además, de contar con un entrenador que guíe y supervise el rendimiento del alumno. Además es importante considerar una buena alimentación.

La responsable de deportes de la Municipalidad de Huancayo, Rocío Munguía Soldevilla, manifestó que se han inscrito 20 mil 314 niños en la maratón junior 2026. Acotó que se suscitaron algunos accidentes, ya que muchos padres ingresaron a la pista de competencia, empujaron a un policía, que embistió a 3 niños, atendidos por personal de salud.

Además se atendieron más de 60 niños, que sufrieron desvanecimiento por el esfuerzo físico que implicó correr la maratón. Entre los participantes hubo mucho niños de Huancavelica y Patrick Mogrovejo Paz (12), que vino de Arequipa y es campeón mundial de triatlón 2025 en viña del mar y segundo puesto en la marathon de la candelaria.

Un total de 30 noveles deportistas fueron premiados del primer al tercer lugar. En la competencia hubo más de 20 mil participantes de diversas regiones.