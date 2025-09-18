La tarde del miércoles, una fuerte granizada acompañada de descargas eléctricas sorprendió a los pobladores de Huayhuay, en Yauli. Durante el temporal, el ganadero Gabino Caso Cuyubamba fue alcanzado por un rayo cuando trataba de reagrupar a sus animales, falleciendo de manera instantánea en el campo.

Su nieta, Liz Gonzáles Caso, alertó al serenazgo municipal luego de que el hombre no regresara a su vivienda. Tras una intensa búsqueda, el cuerpo fue hallado sin vida con signos de haber sufrido la descarga eléctrica.

La mañana del jueves, con presencia de la Fiscalía y la Policía, se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue de La Oroya para la necropsia de ley. Posteriormente, será velado y sepultado en su natal Huayhuay.