Un accidente de tránsito dejó seis integrantes de una familia heridos, entre ellos dos menores de 8 y 12 años, luego de que el automóvil en el que viajaban se despistara y terminara varios metros por debajo de la Carretera Central, en el tramo La Oroya–Huancayo, región Junín.

El despiste ocurrió alrededor de las 10:50 de la mañana del domingo 25 de octubre, a la altura del kilómetro 11+700 de la vía, cuando el vehículo se desplazaba desde Huancayo con dirección a Lima.

Seis heridos fueron evacuados al hospital de EsSalud

Según el reporte de la intervención policial, el automóvil era conducido por Cliden Pocom Huamán (36), quien sufrió traumatismos en la región frontal de la cabeza como consecuencia del accidente.

Entre los heridos también se encuentra Lidia Rodríguez Santiago (30), quien presentó una fractura en la muñeca derecha. Asimismo, resultaron lesionados Javier Rodríguez Santiago (41), Lucinda Rodríguez Santiago (41) y los menores Axel E. C. R. (8) y Frank D. C. R. (12).

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la Comisaría de La Oroya, acudieron al lugar de la emergencia y trasladaron a los seis ocupantes al hospital de EsSalud de esa ciudad, donde recibieron atención médica de especialistas en traumatología y cirugía.

Policía investiga las causas del despiste en la Carretera Central

Tras el accidente, efectivos policiales también apoyaron en la regulación del tránsito vehicular en el tramo afectado, mientras se coordinaba el retiro del automóvil que había quedado por debajo de la carretera.

Posteriormente, una grúa retiró la unidad accidentada y la trasladó al depósito correspondiente.

Las causas que provocaron el despiste son materia de investigación policial. Hasta el momento, el reporte proporcionado no precisa qué circunstancias ocasionaron que el conductor perdiera el control del vehículo.