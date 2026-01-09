Un vigilante de la Aldea Infantil El Rosario, exsoldado, logró impedir que un grupo de delincuentes se lleve equipos y materiales de construcción durante un intento de asalto ocurrido el 4 de enero. Uno de los menores de 17 años resultó herido por un disparo mientras el personal de seguridad reaccionaba para proteger la obra.

Tras la audiencia del 8 de enero, el Poder Judicial resolvió que los dos adolescentes involucrados continúen su investigación en libertad, bajo el régimen del sistema penal juvenil. Los jóvenes ingresaron junto a dos adultos, usando pasamontañas y capuchas, y amenazaron al vigilante, quien logró neutralizar el ataque. Ninguno de los bienes fue sustraído.

En cambio, los adultos Jhonatan Samir Chang Chira y Luis Miguel Gamboa Eguabel fueron enviados al penal de Huamancaca Chico con nueve meses de prisión preventiva, acusados de tentativa de robo agravado. Chang Chira habría liderado el asalto, mientras que Gamboa Eguabel proporcionó el vehículo para trasladar la maquinaria y materiales. La investigación sigue para establecer la responsabilidad de todos los implicados.