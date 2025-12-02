Un vigilante de un local comercial del sector La Pampa, en Pangoa, perdió la vida tras ser atacado por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. en el establecimiento conocido como “El Trébol”.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran que los individuos ingresaron al local sin generar sospechas. Segundos después, uno de ellos extrajo un arma de fuego y abrió fuego contra el trabajador de seguridad.

La víctima intentó retirarse hacia el interior del negocio, pero fue alcanzada por los agresores, quienes escaparon rápidamente en la motocicleta con la que llegaron.

El hombre, conocido por los vecinos como “Negrito”, permanece como no identificado en la morgue a la espera de ser reconocido formalmente. Efectivos de la Policía Nacional realizan las diligencias para determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables.