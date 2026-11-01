El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, en la región Junín, obtuvo una condena de 25 años y 6 meses de prisión contra Elvis Yosimar Narro Saldaña (35), declarado coautor del delito de robo agravado en grado de tentativa.

El Poder Judicial también dispuso el pago de S/ 9,500 por concepto de reparación civil a favor de los agraviados. El sentenciado, quien registraba antecedentes penales por el mismo delito, fue trasladado inmediatamente al establecimiento penitenciario de Chanchamayo.

La condena se produjo luego de que el Ministerio Público presentara diversos medios probatorios que permitieron acreditar su participación en el intento de asalto contra una pareja que había retirado una importante suma de dinero de una entidad bancaria.

Delincuentes siguieron a pareja que retiró S/ 22 mil de un banco

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió después de que una pareja retirara S/ 22,000 de una entidad bancaria, dinero que correspondía a un adelanto de la precampaña de café.

Un presunto integrante de la banda, cuya identidad no fue determinada, observó la operación bancaria y comunicó el movimiento de dinero a sus cómplices para que interceptaran a las víctimas.

Posteriormente, Narro Saldaña y otro sujeto siguieron a bordo de una motocicleta la camioneta en la que se desplazaba la pareja, hasta llegar a su vivienda, donde intentaron ejecutar el robo.

Víctimas desarmaron al asaltante y vecinos ayudaron a capturarlo

Al llegar al inmueble, uno de los delincuentes ingresó a la propiedad y efectuó disparos con un arma de fuego para intentar concretar el asalto.

Sin embargo, los agraviados lograron enfrentarlo y quitarle el arma. Con el apoyo de vecinos de la zona, consiguieron reducirlo y retenerlo hasta la llegada de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La intervención permitió poner al sospechoso a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes por el intento de robo agravado.

Videos de seguridad y casquillo de bala fueron pruebas decisivas

Durante el proceso judicial, la fiscal adjunta Rida Chávez Quispe y la fiscal provincial Patricia Toribio Rivera, representantes del Ministerio Público, sustentaron la responsabilidad penal de Narro Saldaña mediante diferentes elementos probatorios.

Entre las pruebas presentadas figuraron las declaraciones de las víctimas, grabaciones de las cámaras de seguridad de la entidad bancaria y videos de la ruta utilizada por los involucrados para seguir a los agraviados.

Asimismo, la Fiscalía incorporó proyectiles y un casquillo de bala calibre 9 milímetros encontrados en la escena, además del certificado médico legal correspondiente.

Con estos elementos, se obtuvo la condena de 25 años y 6 meses de pena privativa de libertad, así como el pago de la reparación civil. El sentenciado fue recluido en el penal de Chanchamayo para cumplir la sanción impuesta.