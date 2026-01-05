Una vivienda de dos pisos quedó completamente destruida tras un incendio registrado la mañana de hoy en el cuarto sector del distrito de Pichanaqui. El siniestro no dejó personas heridas, pero sí cuantiosos daños materiales.

El fuego se inició alrededor de las 10:51 a. m. en un inmueble que pertenecería a Zaragoza Balboa Pacheco. La emergencia generó alarma entre los vecinos, quienes junto a personal de Serenazgo y el Grupo de Rescate de Emergencias lograron controlar las llamas ante la ausencia de agua, utilizando arena y otros materiales disponibles.

Durante el incidente se dio aviso a la Compañía de Bomberos; sin embargo, estos no lograron intervenir de manera oportuna. Posteriormente, se informó que la unidad se encontraba en el sector de Perené y que no contaban con conductor, debido a que la compañía de bomberos “Juan Santos Atahualpa” fue trasladada a Arequipa.

La propietaria del inmueble, una adulta mayor que se dedica a la venta de jugo de naranja en el parque Juan Valer Sandoval, perdió todas sus pertenencias a causa del incendio, que habría sido originado por un corto circuito