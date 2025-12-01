La circulación vehicular fue restablecida en el sector del puente Santa Rosa, donde esta mañana un triple choque bloqueó temporalmente la carretera Huancayo–Huancavelica y dejó seis personas heridas, según el reporte preliminar.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas e involucró a tres vehículos: un JAC JS2 rojo de placa W5E-425 conducido por Duran V.Ñ. (45); un Toyota Yaris beige de placa F74-400 a cargo de Alejandro Cc. D. (52); y una camioneta Renault Oroch blanca de placa T0V-911 manejada por Jorge L. U. (34).

Los primeros indicios señalan un choque frontal múltiple, cuyas causas aún se encuentran en investigación por parte de la Policía de Huancavelica, que continúa con la recopilación de testimonios y la elaboración de las actas respectivas.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos, mientras los vehículos siniestrados fueron removidos para habilitar nuevamente el tránsito en la zona.