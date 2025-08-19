El Ministerio Público entregó los restos óseos de 20 víctimas del conflicto armado interno a sus familiares en la comunidad nativa de Tahuantinsuyo, distrito de Mazamari. Las víctimas fueron asesinadas el 18 de agosto de 1993 durante un ataque perpetrado por columnas de Sendero Luminoso que ingresaron haciéndose pasar por ronderos y sometieron con extrema violencia a hombres, mujeres (incluidas embarazadas) y niños.

La restitución fue realizada por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de la Selva Central, con apoyo del Equipo Especializado Forense del Instituto de Medicina Legal. En una ceremonia en el coliseo de Mazamari, se entregaron los osarios a los familiares en presencia de fiscales, peritos y autoridades locales.

El acto formó parte de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el periodo de violencia interna, y contó con la participación de representantes de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Municipalidad Distrital de Mazamari y la comunidad nativa.