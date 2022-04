Era un chico trabajador y quería ahorrar para forjarse un mejor futuro, pero delincuentes le quitaron la vida disparándole en la cabeza. Brener L. J. (17) llegó a Mazamari hace 5 meses e inmediatamente se puso a trabajar. Sus familiares lo recuerdan como un chico noble y ahora piden justicia.

Su tía Gladys Leyte Unchupaico, contó que la noche del último domingo fueron a una agencia para mandar encomiendas a sus familiares y al regresar a su casa Brener salió.

“Eran las 9:30 de la noche cuando volvimos, luego salió, no dijo a donde iba y ya no regresó. Me dijeron que a las 10:00 cuando regresaba ya pasando el grifo Primax, se estacionó para contestar una llamada al celular”, narra entre lágrimas.

“Dicen (los testigos) que eran tres sujetos armados, no sé cuantas veces le dispararon , quiso escapar pero no pudo, lo dejaron tirado y se llevaron la moto de marca Honda blanco”, agrega.

Los padres del menor viven en Santo Domingo de Acobamba y ya enterados del hecho, viajaban a Mazamari. Gladys, señala que su sobrino trabajaba en el chifa “Escorpión”, que no andaba en malas juntas y era un chico sano.

“Hoy (ayer lunes) cumplía 18 años, su papá Hector Layte, no encuentra carro para que desde Santo Domingo Acobamba. Solo quiero que me den el cuerpo para darle sepultura, eso nomás quiero”, señala mientras se quiebra de dolor.

La Policía Nacional tomó conocimiento del caso e investiga los acontecimientos, al parecer el hecho ocurrió fuera del alcance de las cámaras de seguridad del grifo.