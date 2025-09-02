La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento (SEDAM) Huancayo anunció la suspensión temporal del suministro de agua potable este miércoles 3 de setiembre, debido a trabajos de mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Vilcacoto (Planta I y Planta II).

Los trabajos comprenden la limpieza de filtros, canal de agua filtrada y la cámara de contacto de cloro, por lo que el servicio será interrumpido entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca.

SEDAM recomendó a los usuarios de las zonas afectadas almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante las horas que dure el corte. Además, recordó que cualquier emergencia puede ser reportada a través de su línea de atención 930 526 865.