Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este lunes 31 de agosto de 2026 en la provincia de Huancayo, región Junín, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió exactamente a las 6:53:23 a. m. y su epicentro fue localizado a 12 kilómetros al noroeste de Huasicancha, en Huancayo.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0618

Fecha y Hora Local: 31/08/2026,06:53:23

Magnitud: 4.1

Profundidad: 8 km

Latitud: -12.25

Longitud: -75.35

Intensidad: III Huasicancha

Referencia: 12 km al NO de Huasicancha, Huancayo - Junínhttps://t.co/elCVngVRMr — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 31, 2026

Sismo tuvo una profundidad de 8 kilómetros

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0618, el evento tuvo una profundidad de apenas 8 kilómetros.

El IGP ubicó el epicentro en las coordenadas -12.25 de latitud y -75.35 de longitud.

La intensidad alcanzó el grado III en Huasicancha, según la escala de Mercalli Modificada utilizada por el Centro Sismológico Nacional para evaluar la percepción del movimiento.

Temblor fue registrado en la región Junín

Por tratarse de un movimiento superficial, el sismo pudo ser percibido por habitantes de localidades cercanas al epicentro.

Hasta la publicación de este reporte no se había informado sobre daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del movimiento sísmico.

El Centro Sismológico Nacional es el servicio oficial del Estado peruano encargado de monitorear y reportar los sismos mediante información obtenida de la Red Sísmica Nacional.

IGP recuerda que los sismos no pueden predecirse

El Instituto Geofísico del Perú recuerda que los movimientos sísmicos no pueden ser pronosticados con fecha y hora determinadas.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan identificar previamente las zonas seguras, mantener despejadas las rutas de evacuación y contar con elementos básicos para responder ante una emergencia.