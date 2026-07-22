Desde hace tres días, Javier Canchanya Canchanya, vecino del barrio Unión, en el distrito de Viques, provincia de Huancayo, permanece durmiendo en una motocarga luego de que parte de su vivienda se desplomara a consecuencia del sismo, dejándola inhabitable.

El agricultor, padre de dos hijos, señaló que aún no recibe apoyo para afrontar la emergencia.

“No sé qué voy a hacer, vivo de la chacra y la ayuda no llega”, manifestó al borde del llanto.

Más de 10 viviendas destruidas en Viques

De acuerdo con dirigentes de la zona, en el distrito de Viques se reportan más de 10 viviendas destruidas y alrededor de 30 inmuebles con rajaduras provocadas por el movimiento telúrico.

Los vecinos indicaron que las réplicas continúan remeciendo la zona, lo que incrementa el temor de que las estructuras dañadas colapsen en cualquier momento.

Al menos 60 familias afectadas en Chongos Bajo

La situación también es crítica en Tinyari y el barrio Progreso, en el distrito de Chongos Bajo, donde al menos 60 familias permanecen afectadas por los daños ocasionados en sus viviendas.

Ante el riesgo de permanecer dentro de sus casas, muchas familias han levantado refugios temporales en sus chacras utilizando palos, fierros y plásticos, donde pasan las noches por temor a ser alcanzadas por un eventual derrumbe.

Los pobladores solicitaron la intervención de las autoridades para la evaluación de los daños y la entrega de ayuda humanitaria a las familias damnificadas.