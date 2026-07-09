El movimiento telúrico ocurrió a las 6:58 a. m. y tuvo una profundidad de 30 kilómetros. El IGP reportó una intensidad IV en Satipo.
El movimiento telúrico ocurrió a las 6:58 a. m. y tuvo una profundidad de 30 kilómetros. El IGP reportó una intensidad IV en Satipo.

Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este jueves 9 de julio en la región Junín, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico ocurrió a las 6:58:10 a. m. y tuvo como epicentro un punto ubicado 44 kilómetros al noreste de Satipo, en la provincia del mismo nombre.

Según el IGP, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 30 kilómetros.

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Intensidad IV en Satipo

El reporte sísmico, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0428, señala que el temblor alcanzó una intensidad IV en Satipo, nivel que corresponde a un movimiento percibido por muchas personas dentro de edificaciones y por algunas en exteriores.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del sismo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantener la calma, verificar las rutas de evacuación y contar con una mochila para emergencias ante la ocurrencia de eventos sísmicos.

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Datos clave

  • Fecha: 9 de julio de 2026.
  • Hora: 6:58:10 a. m.
  • Magnitud: 4.5.
  • Profundidad: 30 kilómetros.
  • Epicentro: 44 km al noreste de Satipo, Junín.
  • Intensidad: IV en Satipo.
  • Fuente: Centro Sismológico Nacional – Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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