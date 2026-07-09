Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este jueves 9 de julio en la región Junín, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento sísmico ocurrió a las 6:58:10 a. m. y tuvo como epicentro un punto ubicado 44 kilómetros al noreste de Satipo, en la provincia del mismo nombre.

Según el IGP, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 30 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0428

Fecha y Hora Local: 09/07/2026,06:58:10

Magnitud: 4.5

Profundidad: 30 km

Latitud: -11.05

Longitud: -74.29

Intensidad: IV Satipo

Referencia: 44 km al NE de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/DaZ67dwbqN — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 9, 2026

Intensidad IV en Satipo

El reporte sísmico, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0428, señala que el temblor alcanzó una intensidad IV en Satipo, nivel que corresponde a un movimiento percibido por muchas personas dentro de edificaciones y por algunas en exteriores.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del sismo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantener la calma, verificar las rutas de evacuación y contar con una mochila para emergencias ante la ocurrencia de eventos sísmicos.

Datos clave

Fecha: 9 de julio de 2026.

9 de julio de 2026. Hora: 6:58:10 a. m.

6:58:10 a. m. Magnitud: 4.5.

4.5. Profundidad: 30 kilómetros.

30 kilómetros. Epicentro: 44 km al noreste de Satipo, Junín.

44 km al noreste de Satipo, Junín. Intensidad: IV en Satipo.

IV en Satipo. Fuente: Centro Sismológico Nacional – Instituto Geofísico del Perú (IGP).