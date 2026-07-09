Un sismo de magnitud 4.5 se registró la mañana de este jueves 9 de julio en la región Junín, de acuerdo con el reporte emitido por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El evento sísmico ocurrió a las 6:58:10 a. m. y tuvo como epicentro un punto ubicado 44 kilómetros al noreste de Satipo, en la provincia del mismo nombre.
Según el IGP, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 30 kilómetros.
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Intensidad IV en Satipo
El reporte sísmico, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0428, señala que el temblor alcanzó una intensidad IV en Satipo, nivel que corresponde a un movimiento percibido por muchas personas dentro de edificaciones y por algunas en exteriores.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del sismo.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la población mantener la calma, verificar las rutas de evacuación y contar con una mochila para emergencias ante la ocurrencia de eventos sísmicos.
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Datos clave
- Fecha: 9 de julio de 2026.
- Hora: 6:58:10 a. m.
- Magnitud: 4.5.
- Profundidad: 30 kilómetros.
- Epicentro: 44 km al noreste de Satipo, Junín.
- Intensidad: IV en Satipo.
- Fuente: Centro Sismológico Nacional – Instituto Geofísico del Perú (IGP).