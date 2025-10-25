Con el objetivo de fortalecer la enseñanza del idioma inglés y brindar asesoría pedagógica a los docentes, la consultora académica de Macmillan Education Perú, Leonor García Fernández, informó que la editorial viene visitando y capacitando a todos los colegios usuarios de sus textos en la región Huánuco.

“Estamos asistiendo a todos nuestros colegios usuarios para capacitar y orientar en el uso de los textos. Los docentes también reciben acompañamiento sobre la importancia del inglés, los exámenes internacionales y el apoyo necesario para preparar a los alumnos, alineando estas necesidades con el uso del material”, explicó García Fernández.

La representante de Macmillan, señaló que una de las metas es evaluar el progreso de los estudiantes a lo largo del año escolar. “La idea es cerrar bien el año, hacer un análisis comparativo sobre cómo empezaron los alumnos y cómo están terminando, para medir el avance logrado y verificar si los resultados se alinean con los objetivos del colegio”, señaló.

CAPACITACIONES PERIÓDICAS

Macmillan realiza reuniones periódicas, tanto presenciales como virtuales, donde se brinda asesoría docente sobre exámenes internacionales, diagnósticos de nivel y estrategias metodológicas. Sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos para la enseñanza del inglés es la falta de recursos tecnológicos en algunos colegios.

“El problema no suele ser el docente, sino el entorno. Muchos colegios no cuentan con equipos multimedia ni herramientas para trabajar con videos o audios”, precisó.

EN HUÁNUCO

Actualmente, Macmillan Education trabaja con 12 instituciones educativas en la región Huánuco, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. Su enfoque está alineado con las tres competencias comunicativas establecidas por el Ministerio de Educación: Comprensión oral – comunicarse efectivamente en inglés; Expresión escrita – producir textos con coherencia y corrección; y comprensión lectora – leer y comprender textos en inglés.

INGLÉS GLOBALIZADO

García Fernández subrayó que el aprendizaje del inglés es esencial en un mundo cada vez más globalizado. “Hoy muchos jóvenes deciden estudiar fuera del país o necesitan acceder a documentos y contenidos en inglés. Nuestro reto es ofrecer un inglés de calidad, con soporte académico permanente”, concluyó.

Los textos de Macmillan Education pueden adquirirse en Imperio Book, ubicado en Jr. Huallayco 1711, donde la representante es Magnolia Vaca. La editorial cuenta además con almacenes propios en cada ciudad del país.