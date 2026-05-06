Un operativo conjunto entre la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, Serenazgo y la Policía Nacional permitió intervenir un establecimiento de videojuegos donde se halló a tres menores de edad en pleno horario escolar.

No asisten a clases

El hecho ocurrió la mañana del martes 5 de mayo en la tercera cuadra de la calle Londres, tras una alerta ciudadana que advirtió sobre la presencia de escolares en el interior del local.

Durante la inspección al establecimiento denominado “Nexys Gamer Pro”, se verificó que el negocio contaba con licencia de funcionamiento vigente; sin embargo, incurrió en una falta al permitir el ingreso y permanencia de estudiantes uniformados. Los menores pertenecen a la institución educativa Víctor Manuel Maurtua, ubicada en el distrito de Parcona, y se encontraban utilizando los equipos en horario de clases.

Posteriormente, los menores fueron trasladados a la comisaría del distrito para proceder con la notificación a sus padres y continuar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades municipales precisaron que, si bien los menores incurrieron en una falta, la mayor responsabilidad recae en el conductor del negocio por permitir el acceso en estas condiciones. En ese sentido, se levantaron las actas respectivas como evidencia de la infracción administrativa.

Como medida sancionadora, el establecimiento será multado con el 40% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 2200 soles, conforme a lo establecido en la normativa municipal vigente. No obstante, tras la evaluación realizada durante el operativo, se determinó que la falta no amerita la clausura del local.

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