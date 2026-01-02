La Policía y familiares buscan a Juan Carlos Braulio Miranda Cancce, de 34 años, quien desapareció el pasado 29 de diciembre en la provincia de Nasca. Según se informó, el hombre salió de su domicilio ubicado en la calle Santa Rosa, en el sector Buena Fe, con rumbo desconocido y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Piden apoyo

Juan Carlos Miranda es descrito como de tez mestiza, cabello negro, complexión regular y una estatura aproximada de 1.60 metros. Además, presenta barba y bigote, y es conocido por ser una persona tímida, con poca interacción con otras personas.

Al momento de su desaparición vestía una polera celeste con capucha, buzo azul y zapatillas color plomo. Las autoridades y familiares hacen un llamado a la comunidad para cualquier información que permita localizarlo.

Las personas que puedan brindar datos sobre su paradero pueden comunicarse a los números 965 816 611 o 938 628 343. La familia solicita colaboración urgente para que Juan Carlos pueda regresar a casa con seguridad.

