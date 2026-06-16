Una profunda indignación y dolor embargan a una familia de la provincia de Chincha, luego de que una joven de 20 años de identidad reservada e identificada por sus familiares como Paloma, fuera hallada sin vida en una habitación del Hotel Cielo, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Denuncian crimen

El caso ha generado conmoción no solo por las extrañas condiciones en las que fue encontrada la joven, sino porque la tragedia ocurre apenas ocho días después de que la familia sufriera otra pérdida: el asesinato de uno de los hermanos de Paloma.

La familia realizó una protesta exigiendo justicia. La madre de la víctima, identificada como Flor, exigió una investigación rápida y transparente para esclarecer los hechos. “Hace ocho días mataron a mi hijo afuera de mi casa y ahora mi hija aparece muerta. No sé por qué se han ensañado con mis hijos. Solo quiero justicia”, declaró entre lágrimas.

Según relataron los familiares, Paloma trabajaba junto a su madre vendiendo agua y realizando labores de limpieza en el cementerio local, actividad con la que obtenían ingresos para sostenerse económicamente.

La familia sostiene que logró acceder a imágenes de cámaras de seguridad que permitirían reconstruir parte de los últimos movimientos de la joven, que era una persona con habilidades diferentes.

Según su versión, las grabaciones muestran a Paloma saliendo del cementerio acompañada por dos hombres que también trabajaban en el lugar. Los familiares identificaron a estas personas como José Huamán, conocido como “Largo”, y Alberto Tasayco, apodado “Chavita”.

Uno de los aspectos que más preocupa a los familiares es que Paloma presentaba habilidades especiales, situación que, según sostienen, la colocaba en una condición de especial vulnerabilidad. Una de sus primas manifestó que la joven no siempre comprendía plenamente determinadas situaciones y que dependía del cuidado de sus familiares.

Asimismo, aseguró que en los videos revisados por la familia se observa a Paloma aparentemente desorientada o con dificultades para mantenerse estable al caminar. “Ella no era una persona normal. Tenía habilidades especiales. En las imágenes parece que está mareada y ellos se la llevan así”, indicó.

De acuerdo con los testimonios recogidos por los familiares, las cámaras del hotel habrían registrado el ingreso de la joven junto a dos hombres. La familia también sostiene que una trabajadora del hotel habría informado que encontró a la joven en condiciones que hacían presumir que llevaba varias horas sin vida.

“La trabajadora dice que la encontró con los labios blancos ya muerta, pero la policía se la llevó, y como es posible sin debe haber una orden del fiscal. Además en el cuarto había licor y drogas”, declaró al prima de la víctima, quien añadió que durante la identificación del cuerpo observaron lesiones visibles y rastros de sangre, situación que ha incrementado sus dudas sobre lo ocurrido durante las últimas horas de vida de Paloma.

“A ella la han encontrado desnuda y ha sido violada. Solo queremos saber la verdad. Queremos justicia para Paloma y que este caso no quede impune”, expresó la familia.

En tanto, también afrontan limitaciones económica por los dos sepelios en poco mas de una semana. Para apoyar pueden contactar al 923 013 910 a nombre de Zamira Ruiz (Yape).

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