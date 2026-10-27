Una preocupante situación fue registrada en la playa Cruz Verde, en el distrito de Tambo de Mora, provincia de Chincha, donde numerosas aves marinas fueron encontradas muertas a lo largo de la orilla. El panorama observado durante la mañana del lunes 26 de octubre también incluyó un delfín sin vida y varios lobos marinos varados, algunos de ellos en condiciones críticas de salud.

Mortandad de fauna marina

La situación fue expuesta desde distintos puntos del litoral, en las inmediaciones del muelle de Tambo de Mora. A través de las imágenes se pudo apreciar una considerable cantidad de aves muertas entre la arena y los enrocados que bordean la playa. Algunos ejemplares presentaban un avanzado estado de descomposición, mientras que otros se encontraban dispersos en diferentes sectores de la orilla.

La presencia de estos animales había sido advertida previamente por pescadores, vecinos y visitantes, quienes expresaron su preocupación por la cantidad de ejemplares sin vida. La situación generó inquietud entre los pobladores, no solo por el impacto que podría representar para la fauna marina, sino también por las condiciones sanitarias de la playa.

Uno de los casos que llamó especialmente la atención fue el de un lobo marino juvenil que permanecía varado cerca de un pequeño peñasco, a pocos metros del muelle de Tambo de Mora. Inicialmente, debido a su inmovilidad, se pensó que el animal había muerto; sin embargo, durante el recorrido se comprobó que todavía respiraba y movía los ojos, aunque presentaba un evidente estado de debilidad.

El ejemplar tenía una marcada delgadez, con las vértebras visibles, y mostraba dificultades para incorporarse y caminar con normalidad. En varios momentos intentó desplazarse sobre la arena, pero no parecía tener la fuerza suficiente para mantenerse de pie durante mucho tiempo.

Durante la misma cobertura también se informó sobre la presencia de otro lobo marino de menor tamaño, aparentemente una cría, en un sector rocoso cercano al muelle. Desde esa zona se solicitó que las autoridades llegaran hasta ese punto para verificar su estado y determinar si requería ser rescatado.

A pocos metros del lobo marino debilitado también fue localizado un delfín sin vida, que había quedado varado en la playa Cruz Verde. Según lo observado en las imágenes, el cetáceo presentaba signos de descomposición, por lo que se presumía que llevaba un tiempo muerto antes de ser registrado por el equipo periodístico. Su presencia, junto con la cantidad de aves muertas, aumentó la preocupación por lo que viene ocurriendo en este sector del litoral chinchano.

La cobertura también mostró otro lobo marino muerto entre las rocas, cuyos restos se encontraban en avanzado estado de descomposición. En distintos tramos de la playa se observaron más aves sin vida, algunas cerca del mar y otras sobre las estructuras de protección costera. El escenario evidenció la necesidad de una evaluación técnica que permita determinar la magnitud del problema y establecer qué medidas deben adoptarse.

Ante esta situación, se hizo un llamado directo al SERFOR para que movilice personal especializado hasta la playa Cruz Verde y otros puntos señalados en Tambo de Mora. El pedido busca que los ejemplares que todavía permanecen con vida sean evaluados y, de ser necesario, trasladados para recibir atención veterinaria, hidratación y alimentación bajo supervisión profesional.

EL DATO: Se planteó la posibilidad de que la falta de alimento en el mar y las condiciones asociadas al fenómeno El Niño estén relacionadas con la situación de algunos animales.

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