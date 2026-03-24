La Policía Nacional del Perú intensificó sus operativos de seguridad ciudadana en la provincia de Chincha durante el último fin de semana, como parte de su estrategia permanente contra la delincuencia.

Operativo policial

Durante los días 21 y 22 de marzo, los agentes realizaron operativos en calles principales, avenidas y establecimientos nocturnos, considerados zonas de mayor incidencia delictiva. La presencia policial también buscó generar un efecto disuasivo entre potenciales infractores. Asimismo, se realizaron controles de identidad y verificación de antecedentes.

Como resultado de estos operativos, la Policía logró la captura de nueve personas con requisitoria vigente, así como la detención de otras 20 por diversos delitos. Entre los ilícitos registrados figuran el tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, robo agravado y delitos contra la libertad sexual. Estas intervenciones forman parte del plan de acción para reducir los índices delictivos en la provincia.

En el mismo despliegue, se logró la recuperación de tres vehículos menores que habían sido reportados como robados, además de la incautación de 146 ketes de pasta básica de cocaína. Estos resultados evidencian el impacto de las acciones policiales en la lucha contra el crimen organizado y común.

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