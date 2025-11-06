La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) informó este jueves 6 de noviembre sobre la suspensión temporal de las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco, debido a las adversas condiciones meteorológicas registradas en la zona.

Según el comunicado oficial, desde las 14:00 horas se dispuso el cierre temporal del aeropuerto a causa de los fuertes vientos y la baja visibilidad generada por el levantamiento de polvo, lo que representa un riesgo para la seguridad de las operaciones aéreas.

Corpac precisó que la medida fue adoptada en cumplimiento de los protocolos de seguridad aeronáutica y que ha afectado principalmente a los vuelos de instrucción y de turismo, incluyendo los recorridos sobre las Líneas de Nasca.

La entidad señaló que las operaciones se reanudarán una vez que mejoren las condiciones meteorológicas, garantizando así la seguridad de las aeronaves, pasajeros y tripulaciones que utilizan el terminal aéreo de Pisco.

“Vientos Paracas”

En la provincia de Pisco, los llamados “vientos Paracas” han provocado una intensa nube de polvo que reduce la visibilidad en varios tramos de la Panamericana Sur. Esta situación obligó a los conductores a encender sus luces para desplazarse con mayor precaución entre los kilómetros 230 y 255 de la vía.

Pisco, Paracas y San Andrés se encuentran entre las zonas más afectadas. En estas localidades se ha reportado el cierre temporal de comercios, especialmente en el balneario de Paracas.