Luego de haber superado su récord de caudal en días anteriores, el río Pisco registra actualmente un contundente descenso, alcanzando los 64.00 m³/s, situación que brinda un respiro a las poblaciones y áreas agrícolas que permanecían en alerta por la crecida. Esta disminución del nivel marca una etapa de transición hacia la normalización progresiva del comportamiento del afluente.

Limpieza y encauzamiento

Ante este escenario, la Junta de Usuarios del río Pisco informó que viene ejecutando acciones inmediatas en los sectores que resultaron afectados por el incremento del caudal. Entre ellos se encuentra la comisión Cóndor, donde se desplazó maquinaria pesada, específicamente una excavadora, con el fin de atender los daños ocasionados en los últimos días.

Los trabajos realizados comprendieron labores de limpieza y encauzamiento, orientadas principalmente a mejorar la captación de agua para los usuarios de riego. Estas intervenciones buscan restablecer el acceso al recurso hídrico y garantizar la continuidad de las actividades agrícolas en la zona.

Asimismo, la Junta señaló que estas acciones forman parte de un plan de respuesta rápida frente a emergencias hidrológicas, priorizando los puntos críticos identificados durante el pico máximo del río. La coordinación con las comisiones de usuarios permitió acelerar la atención en los tramos más vulnerables.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a los agricultores y pobladores ribereños a mantenerse informados y tomar precauciones, ya que, pese al descenso registrado, se continuará con el monitoreo permanente del caudal del río Pisco, a fin de prevenir nuevos riesgos y asegurar una gestión adecuada del recurso hídrico.

