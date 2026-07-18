Una tragedia enluta a la comunidad educativa del distrito de Querco, en la provincia de Huaytará, región Huancavelica. Dos estudiantes fallecieron y varias personas resultaron heridas luego de que la camioneta en la que viajaban sufriera un despiste y posterior volcadura la mañana de este viernes 17 de julio en la vía Huaytará–Laramarca.

Tragedia en la zona

El accidente ocurrió aproximadamente a las 9:00 a. m. en el sector conocido como la “Z de Laramarca”, un tramo de la carretera caracterizado por sus pronunciadas curvas y pendientes. La camioneta, de placa ATD-781, marca Nissan y de color blanco, se salió de la vía y terminó precipitándose varios metros hacia una zona de difícil acceso.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad trasladaba a estudiantes de la Institución Educativa San Francisco de Asís, del distrito de Querco, quienes retornaban a su localidad luego de participar en los Juegos Escolares desarrollados en Huaytará.

Las primeras informaciones confirmaron el fallecimiento de dos adolescentes. Horas más tarde, la propia institución educativa identificó a las víctimas como Ana Paula Tacas Andrés y Camila Milagros Conde Cahuana, expresando públicamente sus condolencias a los familiares y a toda la comunidad educativa.

“Con mucha tristeza se informa el fallecimiento de nuestras queridas estudiantes. Nuestras condolencias a sus familiares y a toda la comunidad educativa querqueña”, señaló la institución educativa San Francisco de Asís.

Además de las dos víctimas mortales, varios estudiantes y ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de diversa consideración. Debido a la gravedad de algunos casos y a las limitaciones de atención médica en la zona, se dispuso su evacuación hacia hospitales.

Ambulancias de la Red de Salud de Córdova y de otras jurisdicciones cercanas llegaron al lugar para brindar atención de emergencia y coordinar el traslado de los heridos.

Según los registros de la Sunarp, la camioneta involucrada figura a nombre de Juan Paucar Coaquira. Sin embargo, las autoridades continúan investigando quién conducía el vehículo y las circunstancias que originaron el despiste.

En tanto, la comunidad educativa de la I.E. San Francisco de Sangayaicos expresó su más profundo pesar y consternación a la I.E. San Francisco de Asís del distrito de Querco ante el trágico accidente de tránsito.

“Manifestamos nuestra solidaridad con los estudiantes y pasajeros que resultaron heridos en este lamentable suceso, deseándoles una pronta y favorable recuperación, y poniéndonos a disposición para cualquier apoyo que requieran dentro de nuestras posibilidades. Descansen en paz, queridas estudiantes. Su ejemplo de dedicación y esfuerzo vivirá siempre en nuestros corazones”, se indicó.

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