La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Pérfidos del Mal” durante un operativo realizado la noche del último sábado en la segunda cuadra de la avenida Confraternidad, a la altura del ingreso a la urbanización Las Casuarinas, en la provincia de Ica.

Los intervenidos son investigados por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas y municiones.

Intervención durante patrullaje preventivo

Los detenidos fueron identificados como Diego Rubén Morón Pasache (33), alias “Mole”, y Edgar Giancarlos Sotelo Pacheco (38), alias “Lobo”.

De acuerdo con el parte policial, la intervención ocurrió a las 8:57 p.m., cuando agentes de la Unidad de Emergencia (UNEME) detectaron a ambos desplazándose en una mototaxi Bajaj Torito de color azul, con placa 3092-7A, por la segunda cuadra de la avenida Confraternidad.

Según la Policía, al notar la presencia de los efectivos, los ocupantes habrían intentado evadir el control policial, lo que motivó su inmediata intervención.

Incautan un revólver con la serie erradicada

Durante la intervención, los agentes recuperaron un revólver con la serie erradicada, abastecido con tres municiones, que, según el parte policial, fue arrojado por los sospechosos mientras eran intervenidos.

El arma fue incautada y será sometida a pericias balísticas para determinar su procedencia y establecer si habría sido utilizada en otros hechos delictivos ocurridos en la provincia de Ica.

También investigan al conductor de la mototaxi

La Policía informó que Edgar Giancarlos Sotelo Pacheco, quien conducía la mototaxi al momento del operativo, también es investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común por la producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros.

Como parte de las diligencias, el vehículo menor quedó retenido para las investigaciones correspondientes.

Continúan las investigaciones

La Región Policial Ica señaló que la captura fue resultado de los patrullajes preventivos que realiza de manera permanente la Unidad de Emergencia en distintos sectores de la ciudad.

Durante las diligencias, los efectivos realizaron el levantamiento del revólver, las tres municiones y otros elementos de interés criminalístico, los cuales serán sometidos a pericias especializadas para determinar una posible vinculación con otros hechos ilícitos.

Finalmente, los detenidos fueron puestos a disposición de la unidad especializada de la Policía Nacional junto con las evidencias incautadas para continuar con las investigaciones y establecer su presunta responsabilidad conforme a ley.

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