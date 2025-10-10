Ica City se proclamó campeón de la Copa Élite de la Federación Peruana de Fútbol tras un emocionante partido frente al Juan Manuel Meza de Nasca. El encuentro terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y se definió en tanda de penales, donde el equipo iqueño se impuso 5-4.

Talento deportivo

Bajo la dirección técnica de Abelho Joshimar “El Pep” Tordoya Pacheco, el equipo mostró entrega y sacrificio, factores que el entrenador destacó como claves para alcanzar la victoria. “Este triunfo es fruto del esfuerzo de los jugadores, el apoyo de los padres de familia y el compromiso de los dirigentes”, comentó.

Ahora, Ica City representará a la región en la etapa nacional del torneo, que se disputará en Lima. El equipo podría enfrentarse al campeón del Callao o al de Lima Metropolitana en las próximas fases.

Entre los jugadores que brillaron en la final estuvieron el arquero Xander Valencia, junto a Dandy García, Marcelo Benavides y Felipe Castillo, quienes fueron piezas fundamentales para la obtención del título.

El plantel dedicó la victoria a Dios, a sus familias y a toda la población de Ica, con la esperanza de continuar destacando en la competencia nacional.

