Un presunto caso de homicidio ha conmocionado al distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica, luego de que un hombre de 50 años falleciera tras caer a una acequia, aparentemente empujado durante una pelea. El hecho se registró la tarde del viernes 20 de marzo en el sector Camino de Reyes.

Familia exige justicia

La víctima fue identificada como Alfredo Andía Castillo, conocido entre amigos como “Gerald”. Inicialmente, se reportó que había caído accidentalmente en la acequia y fallecido por ahogamiento. Sin embargo, nuevas investigaciones revelan que el hombre habría sido empujado por un conocido tras una discusión, quedando atrapado en el canal sin recibir auxilio.

La hermana de la víctima brindó declaraciones, detallando lo ocurrido: “El joven se acercó en la mañana y me dice ‘perdóname, discúlpame’, yo no sabía de qué. Me contó que el señor que está detenido había estado peleando con mi hermano, lo empujó y cayó en la toma de la acequia y lo dejó tirado. Le pregunté por qué no fue donde mi hermana que estaba más cerca, y me dijo que tenía miedo.”

La familiar agregó que Alfredo no solía perder el equilibrio ni quedarse tirado: “Por más mareado que haya estado, nunca se caía ni se quedaba botado. Más personas también nos dijeron que lo habían visto peleando, pero no quisieron dar más información.”

El presunto responsable ha sido identificado como Luis Alberto Sánchez Camasca, amigo de la víctima. La familia exige que se haga justicia y que no quede impune el caso: “Nosotros lo que queremos es que se haga justicia, porque no se puede quedar impune. Estamos esperando la declaración del testigo”, señaló la hermana de la víctima.

El padre de Alfredo destacó su carácter tranquilo y la estima que le tenían los vecinos: “Mi hijo era una persona tranquila, era un taxista querido en Guadalupe. En su sepelio ha ido bastante gente porque era muy querido por los vecinos.”

La prima de la víctima añadió: “Exigimos justicia para mi primo. Nosotros no sabíamos lo que había pasado, pensábamos que se había caído de manera accidental, pero no ha sido así.”

El caso permanece bajo investigación por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público, quienes buscarán esclarecer las circunstancias exactas de la muerte y determinar responsabilidades legales sobre el detenido.

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