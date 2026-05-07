El tomate está presente en la mesa de todos los peruanos, pues es la base de una cocina que lo usa a diario. Según la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), este fruto ha encontrado en el suelo iqueño su principal motor de crecimiento, pues la región concentra el 54% de la producción de tomate de todo el país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Un motor clave para la economía iqueña

Este liderazgo es el resultado del aprovechamiento de las condiciones climáticas del valle, que han convertido a la región en el principal huerto de tomates del Perú.

Las cifras de arranque de 2026 confirman que esa posición se fortalece. En enero de este año, la producción de tomate en la región creció un impresionante 125,9% respecto al mismo mes del 2025, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“Lo que ocurre con el tomate en la región es el resultado de un incremento en la inversión de parte de los productores de este fruto. En comparación con enero del 2025, se han cosechado 145 hectáreas más de tomate en la región. Esto quiere decir que se necesitó contratar más personal, comprar insumos como semillas y fertilizantes, y más unidades de transporte para movilizar los productos, lo que representa una oportunidad de ingreso para miles de familias iqueñas que dependen directa o indirectamente de la actividad agraria”, señaló Gabriela Espinar, economista de REDES.

El dinamismo del sector tiene un impacto importante en el bienestar de la población. En Ica, el empleo de más de 95 mil personas está vinculado a la actividad agropecuaria, que combina agricultura y ganadería.

A nivel local, este cultivo fue el principal responsable del crecimiento de 2,1% registrado por el agro en la región durante enero. Se trata de un avance que beneficia a la región, pues, de acuerdo con el BCRP, la agricultura aporta aproximadamente el 15% de la producción total iqueña, solo detrás del sector manufacturero, y la extracción de petróleo, gas y minerales.

Sin embargo, el éxito del tomate se enmarca en un avance general del agro peruano. Según el Midagri, el subsector agrícola inició el año con un crecimiento nacional de 5.6%, impulsado por productos estratégicos como el tomate en Ica, la palma aceitera en la selva, el arroz cáscara en el norte y el arándano en la costa.

Dentro de este panorama, el tomate iqueño se posiciona como protagonista, no solo por volumen sino por eficiencia. En Ica, el rendimiento de este cultivo es considerablemente superior al promedio nacional, alcanzando los 126 mil kilogramos por hectárea frente a los 66 mil registrados a nivel Perú.

“Que Ica produzca hoy más de la mitad de los tomates que consume el país refleja el avance sostenido de su sector agrícola, impulsado por la inversión, la innovación y el uso cada vez más eficiente de los recursos. En una región con importantes desafíos naturales, se ha logrado consolidar una actividad productiva dinámica y relevante a nivel nacional. Hacia adelante, el principal reto será sostener este crecimiento. Para ello, será importante mantener condiciones que favorezcan la inversión, junto con una visión de largo plazo que priorice la innovación continua y la apertura de nuevos mercados”, concluyó la especialista de REDES.

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