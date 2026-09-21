Dos jóvenes resultaron heridos durante un violento incidente registrado la madrugada de este domingo 20 de septiembre en las inmediaciones del camino a Huacachina, en Ica. Las víctimas fueron trasladadas hasta el Hospital Regional de Ica para recibir atención médica, mientras la Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

Violento ataque

De acuerdo con el acta policial, los heridos fueron identificados como Mirko Juvenal Gutiérrez Benites, de 29 años, y Cristhian Gutiérrez Benites (32), quienes alrededor de las 3:50 de la madrugada fueron trasladados desde la Comisaría de Ica hasta el área de Emergencia del Hospital Regional. Personal policial quedó a cargo de la custodia durante su atención médica.

Según la versión proporcionada por los agraviados, ambos circulaban con dirección al Cercado de Ica cuando habrían sido interceptados por un automóvil. Los jóvenes denunciaron que dos sujetos descendieron del vehículo y les dispararon presuntamente a corta distancia. Asimismo, señalaron que entre los presuntos involucrados habría un efectivo policial que no pertenecería a esta jurisdicción.

Tras conocerse el hecho, efectivos policiales se trasladaron hasta la avenida Huacachina, a la altura de la cooperativa Señor de Luren, manzana O, frente al establecimiento denominado “Mass”, donde se estableció la posible escena del ataque. En el lugar fue encontrado un casquillo de bala, por lo que el área fue aislada a la espera del personal especializado.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Ica, el primer herido fue diagnosticado con una herida contuso-cortante en la mano derecha y policontusiones en la pierna derecha, descartándose una lesión por proyectil de arma de fuego. El otro herido presentó una herida contuso-cortante en el cráneo producto del ataque.

Alrededor de las 5:10 de la mañana llegó personal policial encargado de recoger el casquillo y realizar el acta de lacrado correspondiente. Posteriormente, cerca de las 5:30 de la mañana, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) se hicieron presentes para continuar con las diligencias destinadas a determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables.

El caso permanece bajo investigación y será necesario establecer la identidad y participación de las personas señaladas por los heridos, así como determinar si efectivamente existe algún miembro de la Policía Nacional involucrado.

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