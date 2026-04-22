La incertidumbre por un posible traslado de alumnos encendió la protesta en el sector Acomayo, en el distrito de Parcona, donde decenas de padres de familia se concentraron en los exteriores de la Institución Educativa N.º 22542 para rechazar cualquier intento de fusión con otro plantel cercano. Los manifestantes aseguraron que defenderán la permanencia de la escuela.

Alerta educativa

Durante la protesta, varias madres expresaron dudas sobre la calidad educativa del colegio al que serían derivados los menores. Según indicaron, existen familias que habrían buscado trasladar a sus hijos hacia la I.E. 22542 por considerar que ofrece mejores condiciones de enseñanza y mayor compromiso pedagógico.

La posible implementación de clases en horario de tarde también generó preocupación. Los asistentes advirtieron que el entorno presenta riesgos por falta de iluminación, robos y presencia de personas sospechosas, situación que podría comprometer la seguridad de los estudiantes al ingreso o salida de clases.

Representantes del sector Educación acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y señalaron que no existe una medida definitiva. Explicaron que cualquier decisión deberá sustentarse en evaluaciones técnicas relacionadas con infraestructura, capacidad operativa y condiciones pedagógicas de ambas instituciones.

Los funcionarios añadieron que también se revisarán las denuncias formuladas por los padres sobre presuntos actos de bullying, maltrato y otras incidencias ocurridas en el colegio mencionado. Indicaron que la prioridad será resguardar el bienestar integral de los alumnos antes de adoptar cualquier disposición.

Pese al anuncio, los padres insistieron en mantenerse en estado de alerta y exigieron participar en todas las reuniones futuras. Reiteraron que no aceptarán cambios impuestos y pidieron que toda decisión responda al interés superior de los niños y a las verdaderas necesidades educativas del sector.

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