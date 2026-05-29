La Región Policial Ica en coordinación con la Municipalidad Provincial de Ica llevó a cabo una importante reunión de articulación con los oficiales jefes de unidades de la Región Policial Ica, contando además con la participación del comandante (r) PNP Juan Carlos Porras Aragón Subgerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Ica.

Trabajo conjunto

El encuentro fue encabezado por el general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, y se desarrolló en la Sala de Crisis del Centro de Operaciones, Monitoreo y Comunicaciones C5.

Durante la reunión se destacó la importancia del sistema de videovigilancia conformado por 486 cámaras, consideradas como “los ojos y oídos” de la ciudad, ubicadas en puntos estratégicos.

Este sistema permite fortalecer la seguridad ciudadana mediante un trabajo articulado entre la Policía Nacional y las autoridades locales, con el objetivo de brindar información oportuna ante hechos ilícitos en el menor tiempo posible.

Asimismo, se resaltó el compromiso en la capacitación constante del personal encargado del manejo de cámaras, garantizando un uso eficiente de la tecnología al servicio de la seguridad.

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